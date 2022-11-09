Полицейские ГУ МВД России по Челябинской области поздравили своих коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации патриотической песней «Родина». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в видеоклипе звучат слова о защите правды, помощи людям и клятве чести, которые отражают главные принципы работы полиции.
«Служба в полиции — не профессия, а призвание. Сотрудники органов внутренних дел посвятили себя благородному делу, выбрав трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой — охранять стабильность общества, обеспечивать правопорядок и безопасность, бороться с преступностью», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что слова песни написаны Михаилом Гуцириевым. Музыка — Виктором Дробышем и Тимофеем Леонтьевым.
Ранее сотрудники челябинского главка почтили память погибших товарищей песней. Видео приурочено ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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