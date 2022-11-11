Махонин помог пермячке, которая потеряла связь с мобилизованным сыном

Махонин также рассказал местным жителям о быте мобилизованных в учебных центрах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с семьями мобилизованных в селе Аряж Куединского округа. На встрече к главе региона обратилась местная жительница со своей проблемой. Женщина не могла позвонить своему мобилизованному сыну из-за проблем со связью. Как написал Махонин в своем Telegram-канале, проблема уже решена.

«На встрече была Валентина Афанасьевна, недавно рассказывал вам про ее обращение. Из-за проблем со связью и интернетом она не могла позвонить своему сыну в учебную часть. Проблему быстро решили, сотовый сигнал и стабильный интернет в ее доме уже работают», — пишет губернатор в Telegram-канале.

Также во время визита в Аряже губернатор рассказал местным жителям о быте мобилизованных пермяков в учебных центрах и о снабжении солдат всем необходимым. По словам Махонина, региональные выплаты в 100 тысяч рублей переведены уже половине резервистов, остальным переведут в ближайшее время. Также глава написал, что в крае планируется расширить службу социальных участковых, которые будут помогать семьям мобилизованных, до 100 человек.

URA.RU сообщало, что Дмитрий Махонин поручил перевести мобилизованным 100 тысяч рублей разовой выплаты в ближайшее время. Ранее планировалось, что мобилизованные будут получать деньги в течении пяти дней после отправки в зону спецоперации. Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября.