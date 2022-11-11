Аналитики: большинство россиян сталкивались с травлей на работе

11 ноября 2022 в 21:12 Размер текста - 17 +

Жертвы буллинга часто не определяют давление в свою сторону как травлю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Большинство россиян сталкивались с травлей на работе. Однако за помощью обращалась лишь малая часть из них. Об этом свидетельствуют данные исследования буллинга МТС и HR-проекта «Компании для всех возрастов». «Более половины россиян сталкивались с травлей на работе, при этом мало кто обращался за помощью к работодателю», — пишет обозреватель «Ридуса» Екатерина Трофимова. В издании уточнили, что с травлей чаще всего сталкиваются женщины (42%), новые сотрудники (39%) и специалисты высокого уровня (32%). В большинстве случаев на жертву оказывается психологическое давление. Проблема травли сотрудника на рабочем месте заключается также и в том, что жертвы часто не определяют давление в свою сторону как травлю и не предпринимают действий для ее прекращения по самым разным причинам. Кто-то (38% опрошенных) считает, что обращение к начальству не решит проблему, некоторые (19%) сомневаются, что получат поддержку после обращения за помощью, а часть опрошенных (20%) и вовсе упоминала руководителей как инициаторов травли. Авторы исследования пояснили, что «травлю в отношении сотрудника, исходящую от руководителя, называют боссингом». Сами же руководители не всегда способны правильно оценить взаимоотношения своих подчиненных. А коллеги жертвы, в свою очередь, часто считают, что происходящее с коллегой их не касается. «Разговор о травле во взрослом мире по сути еще не начат», — убеждена основатель HR-проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная. По ее мнению, буллинг до сих пор считается в обществе табу, и это следует менять.

Большинство россиян сталкивались с травлей на работе. Однако за помощью обращалась лишь малая часть из них. Об этом свидетельствуют данные исследования буллинга МТС и HR-проекта «Компании для всех возрастов». «Более половины россиян сталкивались с травлей на работе, при этом мало кто обращался за помощью к работодателю», — пишет обозреватель «Ридуса» Екатерина Трофимова. В издании уточнили, что с травлей чаще всего сталкиваются женщины (42%), новые сотрудники (39%) и специалисты высокого уровня (32%). В большинстве случаев на жертву оказывается психологическое давление. Проблема травли сотрудника на рабочем месте заключается также и в том, что жертвы часто не определяют давление в свою сторону как травлю и не предпринимают действий для ее прекращения по самым разным причинам. Кто-то (38% опрошенных) считает, что обращение к начальству не решит проблему, некоторые (19%) сомневаются, что получат поддержку после обращения за помощью, а часть опрошенных (20%) и вовсе упоминала руководителей как инициаторов травли. Авторы исследования пояснили, что «травлю в отношении сотрудника, исходящую от руководителя, называют боссингом». Сами же руководители не всегда способны правильно оценить взаимоотношения своих подчиненных. А коллеги жертвы, в свою очередь, часто считают, что происходящее с коллегой их не касается. «Разговор о травле во взрослом мире по сути еще не начат», — убеждена основатель HR-проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная. По ее мнению, буллинг до сих пор считается в обществе табу, и это следует менять.