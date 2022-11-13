Ельцин Центр лишился фильма о голодоморе из-за Минкультуры РФ

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод», планируемого к показу в Ельцин Центре

Фильм о голодоморе получится посмотреть лишь в музеях, выставочных залах и образовательных организациях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из афиши Ельцин Центра пропал фильм «Голод», который рассказывает о голодоморе 1920-х годов и о международной солидарности. Кинокартину должны были представить екатеринбуржцам 20 ноября, однако 14 ноября стало известно, что Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у кинопроекта.

«Министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения документального фильма „Голод“ (…), рассказывающего о голоде 1920-х годов в СССР. Это решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — предает слова Минкультуры РФ «Интерфакс».

По словам представителей ведомства, кинокартину решили убрать из афиш, потому как многим россиянам она показалась неуместной для показа. Она содержит провокационную и шокирующую информацию и вызывает острую негативную реакцию в обществе.

Об отзыве прокатного удостоверения сообщил в своих соцсетях и автор сценария Александр Архангельский. Но он подчеркнул, что фильм могут демонстрировать в культурно-просветительских целях в музеях, выставочных залах и образовательных организациях.

«В письме об отзыве ссылаются на подпункт Д пункта 20 правил выдачи прокатных удостоверений — „обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ“. Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921-23 годах был голод?» — задается вопросом Архангельский. Автор сценария заявил, что планирует разместить фильм в конце 2022 года без английских титров на одной из площадок YouTube.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 ноября в Ельцин Центре екатеринбуржцам представят фильм «Голод» о голодоморе 1920-х годов. Картина рассказывает о страшном голоде 1920-х годов и о международной солидарности, в результате которой произошло сплочение коммунистического и капиталистического обществ.