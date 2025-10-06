Путин переговорил с Нетаньяху по телефону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин созвонился с лидером Израиля
Путин созвонился с лидером Израиля Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин и Нетаньяху обсудили поиск переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Они также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе по выдвинутому президентом США Дональдом Трампом плана по развязке войны в Газе», — передали в Кремле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Путин и Нетаньяху обсудили поиск переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Они также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе по выдвинутому президентом США Дональдом Трампом плана по развязке войны в Газе», — передали в Кремле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...