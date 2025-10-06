Три футболиста сборной России покинули расположение команды

Три футболиста, вызванные в национальную сборную России на октябрьские товарищеские матчи против Ирана и Боливии, покинули расположение команды и вернулись в свои клубы. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), речь идет о нападающем ЦСКА Тамерлане Мусаеве, полузащитнике «Динамо» Данииле Фомине и защитнике «Спартака» Руслане Литвинове. Решение принято накануне ближайшей встречи сборной, которая пройдет 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.
По данным пресс-службы РФС, Даниил Фомин был отправлен в клуб для прохождения лечения по рекомендации медицинского штаба из-за перегрузочного состояния. У двух других игроков — Руслана Литвинова и Тамерлана Мусаева — были диагностированы травмы, полученные во время выступлений за свои клубы. «По итогам медицинского осмотра в сборной и оценки характера повреждений, футболисты вернулись в свои команды для дальнейшего восстановления», — сообщили в РФС.
В организации уточнили, что оба матча с участием сборной России пройдут в установленные сроки. Первый — против сборной Ирана — состоится 10 октября в Волгограде, а встреча с Боливией пройдет 14 октября на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Главный тренер команды Валерий Карпин уже определился с составом на предстоящие игры, возможные замены будут объявлены дополнительно после консультаций с клубами и медицинским штабом.
