06 октября 2025

Россиян предупредили о влиянии температуры еды на кишечник

Диетолог Гуськова: теплая еда исключает спазмы в организме
По словам диетолога, сильно горячая пища может вызвать раздражение кишечника
Теплая еда лучше воспринимается организмом, а именно она исключает спазмы в кишечнике. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог и кандидат биологических наук Александра Гуськова.

«С точки зрения воздействия на кишечник, теплая еда лучше реагирует, открываются сфинктеры, нет спазмов», — пояснила Гуськова в интервью «Радио 1». Она добавила, что слишком горячая пища может раздражать слизистую, а холодные продукты — вызывать спазмы.

По словам специалиста, для нормального пищеварения лучше употреблять блюда комфортной температуры и избегать крайностей. Гуськова подчеркнула, что научных данных о влиянии температуры пищи на развитие депрессии или тревожности пока нет.

Ранее врач-терапевт Иван Ромасов предупредил, что интервальное голодание может быть опасно даже для здоровых людей. Этот метод, предполагающий длительные периоды отказа от пищи (до 16-18 часов), может вызвать побочные эффекты, такие как быстрая утомляемость, головные боли, тошнота и бессонница. Врач отметил, что у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и гормонального баланса, а также у беременных и кормящих женщин, этот метод питания может быть противопоказан. Ромасов посоветовал перед началом нового режима питания проконсультироваться со специалистом.

