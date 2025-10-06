WSJ: Украина создала секретные парки батарей на случай блэкаута

Украина создала скрытую сеть аккумуляторных батарей для обеспечения электроснабжения в случае длительных блэкаутов. Об этом 6 октября сообщило американское издание The Wall Street Journal.
«Крупнейшая аккумуляторная система страны состоит из шести энергохранилищ, расположенных в Киеве и Днепропетровской области. Совокупная мощность сети достигает 200 мегаватт, что позволяет снабжать электричеством до 600 тысяч домов в течение двух часов», — уточнило издание.
Причиной создания системы стали риски массовых отключений света в Украине на фоне регулярных ударов по энергетической инфраструктуре. Эта инфраструктура представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра, которые могут быть быстро развернуты в случае необходимости.
