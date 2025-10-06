Путин назначил двух новых заместителей директора ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майоров Андрея Кочукова и Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ главы государства опубликован 6 октября 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить генерал-майора внутренней службы Кочукова Андрея Леонидовича — заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности; генерал-майора внутренней службы Шмидко Андрея Владимировича — заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания.
Одновременно с кадровыми решениями Владимир Путин утвердил перечень сведений о ценных бумагах, которые депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок в целях противодействия коррупции. Этот документ также размещен на официальном портале правовой информации.
А регионы, пострадавшие от недавних заморозков и засушливых периодов, готовятся к новым климатическим испытаниям. В ходе совещания с вице-премьером Дмитрием Патрушевым президент России Владимир Путин особо подчеркнул важность оперативного решения проблем сельхозпроизводителей, оказавшихся в непростой ситуации. По оценке экспертов URA.RU, неблагоприятные погодные условия и связанный с ними плохой урожай приводят к тому, что фермеры сталкиваются с трудностями при исполнении кредитных обязательств, а региональные власти вынуждены вводить режим чрезвычайной ситуации и принимать экстренные меры поддержки.
