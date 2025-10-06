Невролог развеяла мифы про радикулит

Только 4% случаев грыжи становятся причиной развития радикулита. Он проявляется стреляющей болью в конечностях и снижением чувствительности. Об этом сообщила невролог клиники DocMed Яна Котляр.
«Чаще всего причиной радикулопатии является грыжа межпозвонкового диска», — приводит слова врача Mail Здоровье. Она добавила, что лишь 4% всех грыж приводят к развитию радикулопатии.
Невролог подчеркнула, что сейчас вместо устаревшего термина «радикулит» предпочтительно использовать более точное обозначение — «радикулопатия». Котляр также напомнила, что наличие грыжи на МРТ не всегда объясняет симптомы пациента. Для постановки диагноза требуется комплексная оценка жалоб, данных осмотра и снимков.
Лечением радикулопатии занимается врач-невролог, а в сложных случаях — нейрохирург. Чаще всего заболевание, вызванное грыжей, проходит при стандартной терапии с обезболивающими препаратами, и организм самостоятельно справляется с проблемой.
