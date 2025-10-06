Популярность Пушкина выросла в 12 раз, когда его процитировал Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интерес к Пушкину вырос в 12 раз после выступления Путина на «Валдае»
Интерес к Пушкину вырос в 12 раз после выступления Путина на «Валдае» Фото:

После выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» интерес к стихотворению Пушкина «Бородинская годовщина» вырос в 12 раз. Об этом сообщает книжный сервис «Строки».

«Интерес к самому стихотворению „Бородинская годовщина“ вырос в 12 раз, а потребление сборника, включающего это произведение, „Стихотворения. 1831 год“ вырос на 15 процентов», — приводит слова компании «Лента.ру». Отмечается, что со 2 по 5 октября поисковые запросы по фамилии Пушкин в сервисе выросли на 65%.

Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин рассказал, что предпочитает читать произведения Александра Пушкина в свободное время перед сном. По его словам, это помогает глубже осознать дух той эпохи и взгляды людей, живших в то время. Глава государства отметил, что накануне ознакомился со стихотворением Пушкина, посвященным Бородинскому сражению, и был поражен тем, насколько оно сохранило свою актуальность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После выступления президента России Владимира Путина на «Валдае» интерес к стихотворению Пушкина «Бородинская годовщина» вырос в 12 раз. Об этом сообщает книжный сервис «Строки». «Интерес к самому стихотворению „Бородинская годовщина“ вырос в 12 раз, а потребление сборника, включающего это произведение, „Стихотворения. 1831 год“ вырос на 15 процентов», — приводит слова компании «Лента.ру». Отмечается, что со 2 по 5 октября поисковые запросы по фамилии Пушкин в сервисе выросли на 65%. Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин рассказал, что предпочитает читать произведения Александра Пушкина в свободное время перед сном. По его словам, это помогает глубже осознать дух той эпохи и взгляды людей, живших в то время. Глава государства отметил, что накануне ознакомился со стихотворением Пушкина, посвященным Бородинскому сражению, и был поражен тем, насколько оно сохранило свою актуальность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...