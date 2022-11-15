Пожар ликвидировали в считанные минуты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар возник в четыре утра, по адресу Большакова 105, в здании Министерства Социальной политики Свердловской Области на пятом этаже. Об этом сообщило информагентство «Ночные новости».

«Пожарными было установлено, что в подвале левого крыла здания горит ветошь на площади 15 квадратных метров, дымом затянуло здание до верхних этажей. Спасатели за несколько минут потушили горение и организовали проветривание помещений», — пояснил ИА «Ночные новости» дежурный смены службы пожаротушения.

На месте пожара было задействовано 14 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге. На Сортировке горел цех с продукцией внутри.