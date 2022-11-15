15 ноября 2022

Екатеринбургские пожарные ликвидировали возгорание в здании министерства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, кинотеатр, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
Пожар ликвидировали в считанные минуты Фото:

Пожар возник в четыре утра, по адресу Большакова 105, в здании Министерства Социальной политики Свердловской Области на пятом этаже. Об этом сообщило информагентство «Ночные новости».

«Пожарными было установлено, что в подвале левого крыла здания горит ветошь на площади 15 квадратных метров, дымом затянуло здание до верхних этажей. Спасатели за несколько минут потушили горение и организовали проветривание помещений», — пояснил ИА «Ночные новости» дежурный смены службы пожаротушения.

На месте пожара было задействовано 14 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге. На Сортировке горел цех с продукцией внутри.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Пожар возник в четыре утра, по адресу Большакова 105, в здании Министерства Социальной политики Свердловской Области на пятом этаже. Об этом сообщило информагентство «Ночные новости». «Пожарными было установлено, что в подвале левого крыла здания горит ветошь на площади 15 квадратных метров, дымом затянуло здание до верхних этажей. Спасатели за несколько минут потушили горение и организовали проветривание помещений», — пояснил ИА «Ночные новости» дежурный смены службы пожаротушения. На месте пожара было задействовано 14 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших в результате инцидента нет. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в Екатеринбурге. На Сортировке горел цех с продукцией внутри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...