16 ноября 2022

Минфин до конца года внесет проект о добровольных накопительных пенсиях

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Основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов нового типа Фото:

Министерство финансов РФ планирует до конца года внести в правительство доработанный проект о добровольных накопительных пенсиях. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы. По словам источников издания, основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) нового типа.

В январе 2022 года чиновник заявили о планах принять законопроект о реформе накопительных пенсий в течение года. Депутат Госдумы Светлана Бессараб дополнила, что отложенные россиянами средства не будут облагаться налогами. Для получения налогового вычета в рамках реформы потребуется накопление пенсий не менее 10 лет.

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Министерство финансов РФ планирует до конца года внести в правительство доработанный проект о добровольных накопительных пенсиях. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы. По словам источников издания, основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) нового типа. В январе 2022 года чиновник заявили о планах принять законопроект о реформе накопительных пенсий в течение года. Депутат Госдумы Светлана Бессараб дополнила, что отложенные россиянами средства не будут облагаться налогами. Для получения налогового вычета в рамках реформы потребуется накопление пенсий не менее 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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