Минфин до конца года внесет проект о добровольных накопительных пенсиях

17 ноября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов нового типа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство финансов РФ планирует до конца года внести в правительство доработанный проект о добровольных накопительных пенсиях. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы. По словам источников издания, основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) нового типа. В январе 2022 года чиновник заявили о планах принять законопроект о реформе накопительных пенсий в течение года. Депутат Госдумы Светлана Бессараб дополнила, что отложенные россиянами средства не будут облагаться налогами. Для получения налогового вычета в рамках реформы потребуется накопление пенсий не менее 10 лет.

Министерство финансов РФ планирует до конца года внести в правительство доработанный проект о добровольных накопительных пенсиях. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на депутата Госдумы. По словам источников издания, основным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) нового типа. В январе 2022 года чиновник заявили о планах принять законопроект о реформе накопительных пенсий в течение года. Депутат Госдумы Светлана Бессараб дополнила, что отложенные россиянами средства не будут облагаться налогами. Для получения налогового вычета в рамках реформы потребуется накопление пенсий не менее 10 лет.