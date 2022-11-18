Ушедший на фронт челябинский депутат поделился снимками армейской молодости

Олег Голиков служил в армии в 1988 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который находится в зоне спецоперации, поделился фотографиями из молодости. На снимке он изображен в военной форме советской армии.

«Я защищал свою Родину 34 года назад. И защищаю сейчас. И буду защищать, пока рука держит автомат, а враг пытается зайти в мой дом», — написал он под фотографиями, которые опубликовал в своем telegram-канале.

Олег Голиков был первым из депутатов, кто написал заявление об отправке на фронт добровольцем. Он отказался от депутатской брони на мобилизацию. Голиков прошел боевое слаживание, после чего попал в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас он служит заместителем командира роты в звании лейтенанта.

Telegram-канал Олега Голикова