Ушедший на фронт челябинский депутат поделился снимками армейской молодости

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Законодательное собрание Челябинской области. Челябинск, улыбка, голиков олег
Олег Голиков служил в армии в 1988 году Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который находится в зоне спецоперации, поделился фотографиями из молодости. На снимке он изображен в военной форме советской армии.

«Я защищал свою Родину 34 года назад. И защищаю сейчас. И буду защищать, пока рука держит автомат, а враг пытается зайти в мой дом», — написал он под фотографиями, которые опубликовал в своем telegram-канале.

Олег Голиков был первым из депутатов, кто написал заявление об отправке на фронт добровольцем. Он отказался от депутатской брони на мобилизацию. Голиков прошел боевое слаживание, после чего попал в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас он служит заместителем командира роты в звании лейтенанта.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который находится в зоне спецоперации, поделился фотографиями из молодости. На снимке он изображен в военной форме советской армии. «Я защищал свою Родину 34 года назад. И защищаю сейчас. И буду защищать, пока рука держит автомат, а враг пытается зайти в мой дом», — написал он под фотографиями, которые опубликовал в своем telegram-канале. Олег Голиков был первым из депутатов, кто написал заявление об отправке на фронт добровольцем. Он отказался от депутатской брони на мобилизацию. Голиков прошел боевое слаживание, после чего попал в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас он служит заместителем командира роты в звании лейтенанта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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