Челябинцы стали больше тратить на сладости, алкоголь и развлечения

Расходы жителей Челябинской области на сладкое и спиртное выросли на 20%

24 ноября 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Среднестатистическая семья челябинцев ежемесячно тратит на сладкое 1133 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Расходы челябинцев на покупку сладостей, алкоголя и табака во втором квартале выросли на 20,3% к уровню 2021 года и составили 3515 рублей. Больше всего увеличились траты на развлечения. «Затраты на общепит из расчета на трех членов семьи выросли на 12% и составили 1060 рублей в месяц. Траты на сладости выросли на 12% — до 1133 рублей в месяц. Затраты на алкоголь увеличились на 24,6% — до 2382 рублей в месяц», — говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Во втором квартале челябинцы стали чаще посещать культурные мероприятия, в связи с чем расходы на них выросли на 223% — до 4,3 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек. В целом по России расходы на спиртное, сладкое и сигареты выросли на 18,6%. Больше всего на эту категорию товаров тратят жители Камчатского края (6,4 тыс. рублей), Москвы (6,2 тыс. рублей) и Мурманской области (6 тыс. рублей). Ранее сообщалось, что среднестатистическая семья челябинцев в 2021 году тратила на оплату коммунальных услуг и топлива 4689 рублей. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее, показало исследование.

Расходы челябинцев на покупку сладостей, алкоголя и табака во втором квартале выросли на 20,3% к уровню 2021 года и составили 3515 рублей. Больше всего увеличились траты на развлечения. «Затраты на общепит из расчета на трех членов семьи выросли на 12% и составили 1060 рублей в месяц. Траты на сладости выросли на 12% — до 1133 рублей в месяц. Затраты на алкоголь увеличились на 24,6% — до 2382 рублей в месяц», — говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Во втором квартале челябинцы стали чаще посещать культурные мероприятия, в связи с чем расходы на них выросли на 223% — до 4,3 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек. В целом по России расходы на спиртное, сладкое и сигареты выросли на 18,6%. Больше всего на эту категорию товаров тратят жители Камчатского края (6,4 тыс. рублей), Москвы (6,2 тыс. рублей) и Мурманской области (6 тыс. рублей). Ранее сообщалось, что среднестатистическая семья челябинцев в 2021 году тратила на оплату коммунальных услуг и топлива 4689 рублей. Это на 0,9% меньше, чем годом ранее, показало исследование.