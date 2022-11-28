В детском саду челябинского села замерзают дети

Температура воздуха в группе не поднимается выше 12-17 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детском саду Мельниково в Чебаркульском районе (Челябинская область) мерзнут дети. Об этом сообщила мама одного из них в социальных сетях.

«Наш садик находится в Чебаркульском районе д. Мельниково. В младшей группе холодно. Максимальная температура в группе 17 градусов, а бывает и 12. Дети мерзнут, болеют, спят в холодных кроватках», — пожаловалась женщина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте»

По словам женщины в старшей группе всегда жарко. Администрация детсада ссылается на проблемы в работе ЖКХ и советует обращаться в мэрию.

«Сегодня проблемой занимается замглавы района по ЖКХ В. Бабанов. У вопроса есть история: руководству детсада выдали предписание о необходимых мероприятиях, для нормализации температурного режима. По какой-то причине заявка не была оформлена», — ответила мэрия района под постом женщины.

Ранее челябинское министерство отправили разбираться с аварийным детским садом в Аргаяшском районе. С наступлением холодов в детсаду стало холодно, а фасад и крыша находились в аварийном состоянии.