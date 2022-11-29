Пермяков зовут рыть окопы в Луганск на зарплату в четверть миллиона

Рабочие обязанности заключаются в сооружении линий обороны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают поехать в Луганск и трудиться там подсобными рабочими на рытье окопов. За это готовы платить от 170 до 250 тысяч рублей. Первая отправка состоится в ближайший понедельник, сообщили URA.RU в компании «Стройком», разместившей объявление с описанием вакансий на сайте Hеadhunter.

«Отправка рабочих состоится пятого декабря, так что желающим поехать советуем поторопиться с решением. Стоит учитывать, что каждого кандидата будет проверять ФСБ, на это тоже тратится время. Наша компания — прямой работодатель. Для того чтобы устроиться на эту работу, нужно, в том числе, не иметь судимостей, подходить по возрасту и быть достойной физической форме», — рассказали корреспонденту агентства представители работодателя.

Работать предполагает вахту на два или три месяца. К зарплате прилагаются суточные в 1400 рублей еженедельно. Сотрудников обещают поселить в санаторий, предоставить спецодежду и трехразовое питание. Рабочие обязанности заключаются в сооружении линий обороны и укреплении конструкций. Необходимо будет рыть окопы, блиндажи и устанавливать ряды бетонных пирамид.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермских штукатуров, слесарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и разнорабочих зовут на восстановление Донбасса в Донецк. Рабочим предлагали заработную плату от 100 тысяч рублей. Труд водителей строительной техники оценили в 170 тысяч, а по 180 тысяч рублей готовы были платить малярам, облицовщикам и плиточникам.