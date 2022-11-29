29 ноября 2022

Россиянки оценили траты на содержание детей до трех лет

«Известия»: на обеспечение ребенка до трех лет потребуется более миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, воспитание детей
На каждого ребенка до трех лет необходимо 1,37 млн рублей, показал опрос «СберСтрахование жизни» Фото:

Для обеспечения ребенка до трех лет в среднем необходимо 1,37 миллиона рублей. Такой результат выявлен по итогам опроса «СберСтрахование жизни», в котором приняли участие девять тысяч женщин.

«По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей», — приводят данные «Известия», ссылаясь на опрос «СберСтрахование жизни». По данным газеты, в исследовании приняли участие девять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет.

Ранее стало известно, что российские семьи начнут получать регулярные выплаты на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. До этого в Минтруде поручили поднять максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысяч рублей.

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Для обеспечения ребенка до трех лет в среднем необходимо 1,37 миллиона рублей. Такой результат выявлен по итогам опроса «СберСтрахование жизни», в котором приняли участие девять тысяч женщин. «По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей», — приводят данные «Известия», ссылаясь на опрос «СберСтрахование жизни». По данным газеты, в исследовании приняли участие девять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Ранее стало известно, что российские семьи начнут получать регулярные выплаты на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. До этого в Минтруде поручили поднять максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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