Россиянки оценили траты на содержание детей до трех лет

«Известия»: на обеспечение ребенка до трех лет потребуется более миллиона рублей

30 ноября 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

На каждого ребенка до трех лет необходимо 1,37 млн рублей, показал опрос «СберСтрахование жизни» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для обеспечения ребенка до трех лет в среднем необходимо 1,37 миллиона рублей. Такой результат выявлен по итогам опроса «СберСтрахование жизни», в котором приняли участие девять тысяч женщин. «По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей», — приводят данные «Известия», ссылаясь на опрос «СберСтрахование жизни». По данным газеты, в исследовании приняли участие девять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Ранее стало известно, что российские семьи начнут получать регулярные выплаты на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. До этого в Минтруде поручили поднять максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысяч рублей.

Для обеспечения ребенка до трех лет в среднем необходимо 1,37 миллиона рублей. Такой результат выявлен по итогам опроса «СберСтрахование жизни», в котором приняли участие девять тысяч женщин. «По оценке россиянок, чтобы обеспечить ребенка до трех лет, понадобится в среднем 1,37 млн рублей», — приводят данные «Известия», ссылаясь на опрос «СберСтрахование жизни». По данным газеты, в исследовании приняли участие девять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Ранее стало известно, что российские семьи начнут получать регулярные выплаты на всех детей до трех лет. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов. До этого в Минтруде поручили поднять максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысяч рублей.