В Свердловской области возник дефицит детских врачей

В Свердловской области наблюдается нехватка медиков. Речь идет о врачах-педиатрах. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Документ имеется в распоряжении редакции.
«В 2022 году был осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, которые утвердили в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ. По врачам-педиатрам исчислен дефицит в количестве 109 человек», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сохраняется острый дефицит детских врачей. Средняя зарплата педиатра в области — 50 204 рубля. Помимо детских специалистов, в регионе дефицит врачей-травматологов. В общем, области не хватает 302 врача.
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