29 ноября 2022

В Свердловской области возник дефицит детских врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, дети, детская поликлиника, педиатр, детская больница, педиатрическое отделение, прием у врача, детский врач
Свердловской области не хватает 109 детских врачей Фото:

В Свердловской области наблюдается нехватка медиков. Речь идет о врачах-педиатрах. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Документ имеется в распоряжении редакции.

«В 2022 году был осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, которые утвердили в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ. По врачам-педиатрам исчислен дефицит в количестве 109 человек», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сохраняется острый дефицит детских врачей. Средняя зарплата педиатра в области — 50 204 рубля. Помимо детских специалистов, в регионе дефицит врачей-травматологов. В общем, области не хватает 302 врача.

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В Свердловской области наблюдается нехватка медиков. Речь идет о врачах-педиатрах. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году был осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, которые утвердили в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ. По врачам-педиатрам исчислен дефицит в количестве 109 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сохраняется острый дефицит детских врачей. Средняя зарплата педиатра в области — 50 204 рубля. Помимо детских специалистов, в регионе дефицит врачей-травматологов. В общем, области не хватает 302 врача.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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