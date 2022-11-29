В Свердловской области возник дефицит детских врачей

30 ноября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Свердловской области не хватает 109 детских врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области наблюдается нехватка медиков. Речь идет о врачах-педиатрах. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году был осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, которые утвердили в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ. По врачам-педиатрам исчислен дефицит в количестве 109 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сохраняется острый дефицит детских врачей. Средняя зарплата педиатра в области — 50 204 рубля. Помимо детских специалистов, в регионе дефицит врачей-травматологов. В общем, области не хватает 302 врача.

В Свердловской области наблюдается нехватка медиков. Речь идет о врачах-педиатрах. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве. Документ имеется в распоряжении редакции. «В 2022 году был осуществлен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, которые утвердили в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ. По врачам-педиатрам исчислен дефицит в количестве 109 человек», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области сохраняется острый дефицит детских врачей. Средняя зарплата педиатра в области — 50 204 рубля. Помимо детских специалистов, в регионе дефицит врачей-травматологов. В общем, области не хватает 302 врача.