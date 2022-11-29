В Екатеринбурге уволили воспитателя, которая ударила ребенка по голове

Из детского сада «Согласие» на Московской, 75 в Екатеринбурге уволили сотрудницу, которая ударила воспитанницу по голове. Об этом сообщили представители учреждения.
«Если мы говорим про внутренние моменты детского сада „Согласие“, то они уже все выполнены. У нас такой сотрудник больше не работает. Я не могу дать ответ на вопрос, что это было. У нас все в порядке в детском саду. Таких жалоб не было», — цитирует E1.ru представителей детского сада.
Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог.
К расследованию инцидента подключился областной Следственный комитет. Более того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области.
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