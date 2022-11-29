В Екатеринбурге уволили воспитателя, которая ударила ребенка по голове

30 ноября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

В Сети появилось видео из детского сада, на котором видно, как одна из сотрудниц бьет девочку по голове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из детского сада «Согласие» на Московской, 75 в Екатеринбурге уволили сотрудницу, которая ударила воспитанницу по голове. Об этом сообщили представители учреждения. «Если мы говорим про внутренние моменты детского сада „Согласие“, то они уже все выполнены. У нас такой сотрудник больше не работает. Я не могу дать ответ на вопрос, что это было. У нас все в порядке в детском саду. Таких жалоб не было», — цитирует E1.ru представителей детского сада. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. К расследованию инцидента подключился областной Следственный комитет. Более того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области.

Из детского сада «Согласие» на Московской, 75 в Екатеринбурге уволили сотрудницу, которая ударила воспитанницу по голове. Об этом сообщили представители учреждения. «Если мы говорим про внутренние моменты детского сада „Согласие“, то они уже все выполнены. У нас такой сотрудник больше не работает. Я не могу дать ответ на вопрос, что это было. У нас все в порядке в детском саду. Таких жалоб не было», — цитирует E1.ru представителей детского сада. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. К расследованию инцидента подключился областной Следственный комитет. Более того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по всем случаям нарушения прав несовершеннолетних в Свердловской области.