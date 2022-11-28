28 ноября 2022

Силовики проверят элитный детский сад Екатеринбурга, где сообщали об избиении ребенка

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователи выяснят, почему женщина ударила ребенка Фото:

Следователи проведут проверку в екатеринбургском детском саду «Согласие», где сообщили о воспитательнице, которая ударила маленькую девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве. Там проверят, как инцидент мог произойти, и кто виновен в ситуации. Также будет установлена причастность работников заведения к инциденту.

Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог.

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Следователи проведут проверку в екатеринбургском детском саду «Согласие», где сообщили о воспитательнице, которая ударила маленькую девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве. Там проверят, как инцидент мог произойти, и кто виновен в ситуации. Также будет установлена причастность работников заведения к инциденту. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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