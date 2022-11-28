Силовики проверят элитный детский сад Екатеринбурга, где сообщали об избиении ребенка

Следователи проведут проверку в екатеринбургском детском саду «Согласие», где сообщили о воспитательнице, которая ударила маленькую девочку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в ведомстве. Там проверят, как инцидент мог произойти, и кто виновен в ситуации. Также будет установлена причастность работников заведения к инциденту.
Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог.
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