Свердловчанина избили и выкинули из окна квартиры на втором этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) мужчину избили и выкинули из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«В нашем доме со второго этажа выпал парень. Молодого человека избили и выкинули из квартиры», — сообщает очевидец в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО». К месту происшествия приехала скорая и полиция, свердловчанин оказался жив. Инцидент произошел 4 декабря на улице Маяковская.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил URA.RU произошедшее ЧП. «В настоящее время потерпевшему врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Его знакомый, находившийся вместе с ним в квартире, уроженец одной из бывших союзных республик, с трудом общающийся на русском языке доставлен в территориальный отдел полиции для того, чтобы прояснить картину событий. Сыщики уголовного розыска опрашивают жильцов дома, на предмет установления свидетелей и очевидцев конфликта. По итогам начавшихся поверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, которое будет зависит от степени тяжести травм, причиненных пострадавшему», — отметил полковник Горелых.

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