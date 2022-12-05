05 декабря 2022

В Перми автомобиль с балкона закидали десятком яиц и бутылками. Фото

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С балкона пермской многоэтажки закидали припаркованный автомобиль Фото:

В Индустриальном районе Перми неизвестные испортили автомобиль, припаркованный под окнами многоэтажки. Судя по фото, опубликованном владельцем машины в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте», кто-то с балкона закидал авто десятком яиц, бутылками. Сверху также был сброшен металлический дверной замок.

«Нормальный человек это делать не будет. Если ты здесь, любитель покидать из окна, знай, это статья — порча имущества, ул. Самолетная 62, заявление написано», — указано в паблике.

Ранее в Перми пострадал владелец, на автомобиль которого с крыши городской больницы №6 в Индустриальном районе упал снег. Мужчине удалось отсудить деньги на ремонт машины.

Судя по фото, на автомобиль сверху бросили с десяток яиц
Также авто повредил сброшенный дверной замок
Дом, с балкона которого, по словам пострадавшего, бросали различные предметы его автомобиль
Рядом с автомобилем валялась разбитая бутылка

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В Индустриальном районе Перми неизвестные испортили автомобиль, припаркованный под окнами многоэтажки. Судя по фото, опубликованном владельцем машины в паблике «Плохие новости Пермь» соцсети «ВКонтакте», кто-то с балкона закидал авто десятком яиц, бутылками. Сверху также был сброшен металлический дверной замок. «Нормальный человек это делать не будет. Если ты здесь, любитель покидать из окна, знай, это статья — порча имущества, ул. Самолетная 62, заявление написано», — указано в паблике. Ранее в Перми пострадал владелец, на автомобиль которого с крыши городской больницы №6 в Индустриальном районе упал снег. Мужчине удалось отсудить деньги на ремонт машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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