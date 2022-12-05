05 декабря 2022

В Свердловской области появится семь новых школ

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, стадион, школа, гимназия120
Пять из семи школ уже сданы и будут введены в эксплуатацию в 2022 году Фото:

В Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых школ, также до конца 2022 года закончится капитальный ремонт в 28 общеобразовательных учреждениях. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания, трансляция которого ведется на youtube-канале заксо.

«В планах этого года у нас был ввод в эксплуатацию семи новых зданий школ. Пять из них уже сданы», — сообщил Куйвашев. Также ведется капитальный ремонт в 28 школах области, он завершится до конца 2022 года.

Кроме этого, областное правительство планирует направить около 100 миллиардов рублей на поддержку образования. Также в следующем году будут введены шесть новых зданий школ и проведен капитальный ремонт 23 образовательных учреждений.

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В Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых школ, также до конца 2022 года закончится капитальный ремонт в 28 общеобразовательных учреждениях. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания, трансляция которого ведется на youtube-канале заксо. «В планах этого года у нас был ввод в эксплуатацию семи новых зданий школ. Пять из них уже сданы», — сообщил Куйвашев. Также ведется капитальный ремонт в 28 школах области, он завершится до конца 2022 года. Кроме этого, областное правительство планирует направить около 100 миллиардов рублей на поддержку образования. Также в следующем году будут введены шесть новых зданий школ и проведен капитальный ремонт 23 образовательных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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