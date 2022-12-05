В Свердловской области появится семь новых школ

В Свердловской области введут в эксплуатацию семь новых школ, также до конца 2022 года закончится капитальный ремонт в 28 общеобразовательных учреждениях. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на заседании регионального заксобрания, трансляция которого ведется на youtube-канале заксо.
«В планах этого года у нас был ввод в эксплуатацию семи новых зданий школ. Пять из них уже сданы», — сообщил Куйвашев. Также ведется капитальный ремонт в 28 школах области, он завершится до конца 2022 года.
Кроме этого, областное правительство планирует направить около 100 миллиардов рублей на поддержку образования. Также в следующем году будут введены шесть новых зданий школ и проведен капитальный ремонт 23 образовательных учреждений.
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