Неизвестная заблокировала входную дверь в квартире с помощью монтажной пены Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) девушка с помощью монтажной пены заблокировала входную дверь одной из квартиры. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети.

«Неизвестная проникла в подъезд, после чего вандалка залила монтажной пеной входную дверь в нашу квартиру. На утро проснувшись, неожиданно для себя мы узнали, что оказались замурованными в собственной же квартире. Кто это и почему она так поступила для нас до сих пор остается загадкой», — рассказала пострадавшая в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел примерно в два часа ночи 11 декабря в доме на улице Гвардейская, 6. После инцидента пострадавшая написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МУ МВД «Нижнетагильское». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители одного из домов Нижнего Тагила жалуются на нашествие бездомных. По словам тагильчанки, управляющая компания не принимает меры для наведения порядка в доме.