Руководитель автомобильной компании из Челябинска ООО «Вектор» Александр Власов отправил на фронт своему мобилизованному сотруднику необходимое оборудование. Об этом telegram-каналу «
«В октябре из ООО „Вектор“ мобилизовали специалиста. И глава фирмы Власов начал отправлять посылки с гуманитарной помощью на фронт», — рассказала челябинка.
По словам женщины, руководитель автокомпании постоянно на связи со своим сотрудником. По просьбе мобилизованного он выслал наборы автоключей, автофэны и другое оборудование в помощь бойцам СВО. Сам боец уже записал на передовой видео, что посылка от шефа дошла до адресата.
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