Глава челябинской автокомпании помог мобилизованному сотруднику. Видео

12 декабря 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Руководитель компании выслал бойцу автооборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель автомобильной компании из Челябинска ООО «Вектор» Александр Власов отправил на фронт своему мобилизованному сотруднику необходимое оборудование. Об этом telegram-каналу « Челябинск, который смог » сообщила жительница города. «В октябре из ООО „Вектор“ мобилизовали специалиста. И глава фирмы Власов начал отправлять посылки с гуманитарной помощью на фронт», — рассказала челябинка. По словам женщины, руководитель автокомпании постоянно на связи со своим сотрудником. По просьбе мобилизованного он выслал наборы автоключей, автофэны и другое оборудование в помощь бойцам СВО. Сам боец уже записал на передовой видео, что посылка от шефа дошла до адресата.

Руководитель автомобильной компании из Челябинска ООО «Вектор» Александр Власов отправил на фронт своему мобилизованному сотруднику необходимое оборудование. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщила жительница города. «В октябре из ООО „Вектор“ мобилизовали специалиста. И глава фирмы Власов начал отправлять посылки с гуманитарной помощью на фронт», — рассказала челябинка. По словам женщины, руководитель автокомпании постоянно на связи со своим сотрудником. По просьбе мобилизованного он выслал наборы автоключей, автофэны и другое оборудование в помощь бойцам СВО. Сам боец уже записал на передовой видео, что посылка от шефа дошла до адресата.