Глава челябинской автокомпании помог мобилизованному сотруднику. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, триколор, раздевалка, солдат
Руководитель компании выслал бойцу автооборудование Фото:
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Руководитель автомобильной компании из Челябинска ООО «Вектор» Александр Власов отправил на фронт своему мобилизованному сотруднику необходимое оборудование. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщила жительница города.

«В октябре из ООО „Вектор“ мобилизовали специалиста. И глава фирмы Власов начал отправлять посылки с гуманитарной помощью на фронт», — рассказала челябинка.

По словам женщины, руководитель автокомпании постоянно на связи со своим сотрудником. По просьбе мобилизованного он выслал наборы автоключей, автофэны и другое оборудование в помощь бойцам СВО. Сам боец уже записал на передовой видео, что посылка от шефа дошла до адресата.

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Руководитель автомобильной компании из Челябинска ООО «Вектор» Александр Власов отправил на фронт своему мобилизованному сотруднику необходимое оборудование. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщила жительница города. «В октябре из ООО „Вектор“ мобилизовали специалиста. И глава фирмы Власов начал отправлять посылки с гуманитарной помощью на фронт», — рассказала челябинка. По словам женщины, руководитель автокомпании постоянно на связи со своим сотрудником. По просьбе мобилизованного он выслал наборы автоключей, автофэны и другое оборудование в помощь бойцам СВО. Сам боец уже записал на передовой видео, что посылка от шефа дошла до адресата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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