Батареи, по словам озерчан, неимоверно горячи
Жители улицы Заозерной в Озерске Челябинской области жалуются на жару в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях.
«Нечем дышать. Батареи закрыты ватными одеялами, в комнате 27 градусов, и это я проветрила» — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком», приводя слова жительницы города.
Озерские коммунальщики явно не экономят на отоплении
Ранее жители Миасса жаловались на отсутствие отопления. Челябинцы на некачественный капремонт, мышей и затопленные подвалы.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.