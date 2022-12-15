Батареи, по словам озерчан, неимоверно горячи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители улицы Заозерной в Озерске Челябинской области жалуются на жару в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях.

«Нечем дышать. Батареи закрыты ватными одеялами, в комнате 27 градусов, и это я проветрила» — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком», приводя слова жительницы города.

Озерские коммунальщики явно не экономят на отоплении Фото: телеграм-канал «Челябинск с огоньком»

Ранее жители Миасса жаловались на отсутствие отопления. Челябинцы на некачественный капремонт, мышей и затопленные подвалы.