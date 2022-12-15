15 декабря 2022

Жители Озерска жалуются на жару в квартирах. Фото

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Батареи, по словам озерчан, неимоверно горячи Фото:

Жители улицы Заозерной в Озерске Челябинской области жалуются на жару в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях.

«Нечем дышать. Батареи закрыты ватными одеялами, в комнате 27 градусов, и это я проветрила» — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком», приводя слова жительницы города.

Озерские коммунальщики явно не экономят на отоплении
Фото:

Ранее жители Миасса жаловались на отсутствие отопления. Челябинцы на некачественный капремонт, мышей и затопленные подвалы.

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Жители улицы Заозерной в Озерске Челябинской области жалуются на жару в квартирах. Об этом они пишут в соцсетях. «Нечем дышать. Батареи закрыты ватными одеялами, в комнате 27 градусов, и это я проветрила» — пишет телеграм-канал «Челябинск с огоньком», приводя слова жительницы города. Ранее жители Миасса жаловались на отсутствие отопления. Челябинцы на некачественный капремонт, мышей и затопленные подвалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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