Пермские власти не выполнили планы по стройкам

Пермские власти сообщили, что планы по капитальному строительству выполнены на 48%

Депутаты Перми подвели итоги по исполнению бюджетных инвестиций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За 2022 год бюджетные инвестиции Перми освоены всего на 48% от плана. Об этом сообщает горадминистрация на официальном сайте. По итогам девяти месяцев больше всего расходов пришлось на сферу ЖКХ и на благоустройство Перми к юбилею. Многие проекты не были реализованы в том числе из-за длительного проведения конкурсных процедур.

«Что касается бюджетных инвестиций, годовой план исполнен на 48%, что выше показателей двух прошлых лет. Всего за 9 месяцев исполнение бюджетных инвестиций составило 97,8%. В четвертом квартале администрации необходимо освоить порядка 4 млрд. рублей», — приводит данные администрация города.

Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева отметила, что риски неосвоения бюджета до конца года связаны в том числе с тем, что муниципальные контракты не заключены по некоторым объектам. В пример Батуева привела строительство сквера по ул. Корсуньской, 31 и генерала Черняховского.

В целом план по доходам в бюджет Перми выполнен на 100%. За прошедшие девять месяцев поступления составили более 30 млрд рублей, из них налоговые доходы составили 11,3 млрд рублей, неналоговые доходы поступили в размере 4,5 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало о том, что пермские депутаты регионального заксобрания приняли краевой бюджет на 2023—2025 годы.