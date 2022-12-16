После падения снега на коляску с младенцем мэрия Перми провела проверку крыш

В Перми проверяют уборку снега во дворах и на крышах зданий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Более шести тысяч домов по всему городу проверили сотрудники департамента ЖКХ и районных администраций Перми на качество уборки крыш и придомовых территорий от снега. Информация об этом появилась 16 октября на сайте городской администрации. Вчера СУ СКР по Пермскому краю начали проверку после падения снега с крыши жилого дома на женщину с младенцем в коляске.

«Управляющие организации в зимний период обязаны содержать придомовые территории, обеспечив проезд спецтехники. Особое внимание должно уделяться очистке кровель от снега, наледи и сосулек, ведь это вопрос безопасности жителей», — цитирует сайт замначальника департамента ЖКХ Перми Александра Ракинцева. Проверки проводились с начала недели.

При обнаружении нарушений в адрес управляющей компании направляется предостережение об устранении нарушений, затем проводится повторная проверка. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Перми Дмитрий Махонин раскритиковал работу городской администрации по уборке снега на улицах. А в Перми в минувшие выходные прошел рекордный снегопад.