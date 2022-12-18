В Перми отцам запретили присутствовать при родах

Молодой отец сможет увидеть ребенка только после выписки мамы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В пермском роддоме больницы им. Гринберга запретили посещения и присутствие отцов при родах. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, пояснили медики.

«В связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ, в нашем родильном доме временно запрещены посещения и партнерские роды», — говорится в объявлении больницы в соцсетях. В администрации ссылаются при этом на постановление главного санитарного врача Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения ОРВИ и гриппа власти временно ограничили посещение стационаров, а также организаций соцобслуживания. В больницах и поликлиниках введен масочный режим.