18 декабря 2022

В Перми отцам запретили присутствовать при родах

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Молодой отец сможет увидеть ребенка только после выписки мамы Фото:
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Свиной грипп — 2022

В пермском роддоме больницы им. Гринберга запретили посещения и присутствие отцов при родах. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, пояснили медики.

«В связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ, в нашем родильном доме временно запрещены посещения и партнерские роды», — говорится в объявлении больницы в соцсетях. В администрации ссылаются при этом на постановление главного санитарного врача Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения ОРВИ и гриппа власти временно ограничили посещение стационаров, а также организаций соцобслуживания. В больницах и поликлиниках введен масочный режим.

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В пермском роддоме больницы им. Гринберга запретили посещения и присутствие отцов при родах. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, пояснили медики. «В связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ, в нашем родильном доме временно запрещены посещения и партнерские роды», — говорится в объявлении больницы в соцсетях. В администрации ссылаются при этом на постановление главного санитарного врача Пермского края. Ранее URA.RU сообщало, что из-за распространения ОРВИ и гриппа власти временно ограничили посещение стационаров, а также организаций соцобслуживания. В больницах и поликлиниках введен масочный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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