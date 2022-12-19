Свердловские колонии заработали миллиарды рублей

За 2022 год свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей

20 декабря 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с начала года произвели продукции и оказали услуг на 2 миллиарда и 588 миллионов рублей. Это превышает соответствующие показатели прошлого года на 180 миллионов рублей. К труду привлечено около 8400 человек», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Кроме всего, заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей.

С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с начала года произвели продукции и оказали услуг на 2 миллиарда и 588 миллионов рублей. Это превышает соответствующие показатели прошлого года на 180 миллионов рублей. К труду привлечено около 8400 человек», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Кроме всего, заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей.