19 декабря 2022

Свердловские колонии заработали миллиарды рублей

За 2022 год свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, швейное производство, ик10, исправительная колония10
С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на  2,6 миллиарда рублей Фото:

С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с начала года произвели продукции и оказали услуг на 2 миллиарда и 588 миллионов рублей. Это превышает соответствующие показатели прошлого года на 180 миллионов рублей. К труду привлечено около 8400 человек», — сказано в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Кроме всего, заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей.

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С начала 2022 года свердловские заключенные произвели продукцию на 2,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области с начала года произвели продукции и оказали услуг на 2 миллиарда и 588 миллионов рублей. Это превышает соответствующие показатели прошлого года на 180 миллионов рублей. К труду привлечено около 8400 человек», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что свердловские заключенные произвели продукцию на два миллиарда рублей. Больше всего заказов поступило на производство мебельной продукции — 767 миллионов рублей. Кроме всего, заключенные производили металлические и швейные изделия на 146 и 22 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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