Мобилизованного из Асбеста вернут домой к ребенку-инвалиду

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Военный комиссариат Асбеста направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации мужчины Фото:

Военный комиссариат Асбеста (Свердловская область) пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина, который был мобилизован, несмотря на наличие ребенка-инвалида. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Жителя Асбеста мобилизовали, несмотря на то, что у него на иждивении ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе. Я подключил к этому делу областную прокуратуру. В итоге военком Асбеста пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина. Надеемся, что уже скоро мужчина будет дома со своей семьей», — отметил Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что отец четырех несовершеннолетних детей из Артемовского получил повестку о мобилизации. Но в ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В итоге многодетный мужчина остался с семьей.

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Военный комиссариат Асбеста (Свердловская область) пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина, который был мобилизован, несмотря на наличие ребенка-инвалида. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Жителя Асбеста мобилизовали, несмотря на то, что у него на иждивении ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе. Я подключил к этому делу областную прокуратуру. В итоге военком Асбеста пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина. Надеемся, что уже скоро мужчина будет дома со своей семьей», — отметил Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что отец четырех несовершеннолетних детей из Артемовского получил повестку о мобилизации. Но в ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В итоге многодетный мужчина остался с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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