Мобилизованного из Асбеста вернут домой к ребенку-инвалиду

Военный комиссариат Асбеста направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военный комиссариат Асбеста (Свердловская область) пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина, который был мобилизован, несмотря на наличие ребенка-инвалида. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Жителя Асбеста мобилизовали, несмотря на то, что у него на иждивении ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе. Я подключил к этому делу областную прокуратуру. В итоге военком Асбеста пересмотрел дело и направил в войсковую часть ходатайство о демобилизации гражданина. Надеемся, что уже скоро мужчина будет дома со своей семьей», — отметил Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что отец четырех несовершеннолетних детей из Артемовского получил повестку о мобилизации. Но в ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). В итоге многодетный мужчина остался с семьей.