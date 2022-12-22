Маск объяснил блокировку пользователя Twitter после его поста о Зеленском

Илон Маск пообещал разобраться в причине блокировки пользователя Twitter после его поста о Зеленском

23 декабря 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Илон Маск сообщил, что твит пользователя не нарушает правил соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск пообещал разобраться в блокировке пользователя Twitter. Ранее тот опубликовал пост с фотографией, на которой вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают флаг Украины за спиной лидера страны Владимира Зеленского, выступающего в Конгрессе США. «Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Илон Маск в ответ на публикацию ветерана морской разведки Джека Пособеца о блокировки пользователя в соцсети. Также знакомая заблокированного пользователя написала в Twitter следующее: «Мой друг был дисквалифицирован на 12 часов за твит „наша страна умирает“ с фотографией Камалы и Пелоси, держащих флаг Украины… и все, что я могу сказать — это… наша страна умирает». Ранее владелец Twitter Илон Маск заблокировал в своей социальной сети журналистов американских изданий. Он обвинил репортеров в публикации координат для убийства его и его семьи. При этом журналисты не смогли найти доказательств этого.

Американский предприниматель Илон Маск пообещал разобраться в блокировке пользователя Twitter. Ранее тот опубликовал пост с фотографией, на которой вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси растягивают флаг Украины за спиной лидера страны Владимира Зеленского, выступающего в Конгрессе США. «Разбираюсь в этом. Этот твит не нарушает условий пользования», — написал Илон Маск в ответ на публикацию ветерана морской разведки Джека Пособеца о блокировки пользователя в соцсети. Также знакомая заблокированного пользователя написала в Twitter следующее: «Мой друг был дисквалифицирован на 12 часов за твит „наша страна умирает“ с фотографией Камалы и Пелоси, держащих флаг Украины… и все, что я могу сказать — это… наша страна умирает». Ранее владелец Twitter Илон Маск заблокировал в своей социальной сети журналистов американских изданий. Он обвинил репортеров в публикации координат для убийства его и его семьи. При этом журналисты не смогли найти доказательств этого.