Twitter заблокировал ряд журналистов, обвинив их в покушении на убийство Маска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, логотип, твиттер, гаджет, twitter, социальная сеть
В Twitter заблокированы журналисты ряда американских изданий Фото:

Владелец Twitter Илон Маск заблокировал в своей социальной сети журналистов американских изданий. Он обвинил репортеров в публикации координат для убийства его и его семьи. Об этом пишет The Washington Post.

«Twitter заблокировал учетные записи более полудюжины журналистов из CNN, The New York Times, The Washington Post и других изданий, поскольку владелец компании Илон Маск обвинил репортеров в публикации „в основном координаты убийства“ для него и его семьи», — пишет газета. Журналисты, однако, не смогли найти доказательств этого.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Владелец Twitter Илон Маск заблокировал в своей социальной сети журналистов американских изданий. Он обвинил репортеров в публикации координат для убийства его и его семьи. Об этом пишет The Washington Post. «Twitter заблокировал учетные записи более полудюжины журналистов из CNN, The New York Times, The Washington Post и других изданий, поскольку владелец компании Илон Маск обвинил репортеров в публикации „в основном координаты убийства“ для него и его семьи», — пишет газета. Журналисты, однако, не смогли найти доказательств этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...