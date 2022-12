Twitter заблокировал ряд журналистов, обвинив их в покушении на убийство Маска

В Twitter заблокированы журналисты ряда американских изданий Фото: Анна Майорова © URA.RU Владелец Twitter Илон Маск заблокировал в своей социальной сети журналистов американских изданий. Он обвинил репортеров в публикации координат для убийства его и его семьи. Об этом пишет The Washington Post. «Twitter заблокировал учетные записи более полудюжины журналистов из CNN, The New York Times, The Washington Post и других изданий, поскольку владелец компании Илон Маск обвинил репортеров в публикации „в основном координаты убийства“ для него и его семьи», — пишет газета . Журналисты, однако, не смогли найти доказательств этого.

