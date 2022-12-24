24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Магнитогорске вспыхнул пожар на ярмарке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, пожарный шланг, огонь, учения мчс
Пожарные локализовали возгорание в кратчайшие сроки Фото:

В Магнитогорске 25 декабря горела Центральная городская ярмарка (ЦГЯ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на Центральной городской ярмарке (ЦГЯ) в Магнитогорске по улице Грязнова. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что происходит горение отдельно стоящего торгового ряда — павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны», — рассказали в региональном МЧС.

Площадь пожара составила 250 кв. м
Фото:

Горение ликвидировано на площади 250 кв. м. По предположениям очевидцев, пожар начался в павильоне игрушек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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В Магнитогорске 25 декабря горела Центральная городская ярмарка (ЦГЯ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на Центральной городской ярмарке (ЦГЯ) в Магнитогорске по улице Грязнова. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что происходит горение отдельно стоящего торгового ряда — павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны», — рассказали в региональном МЧС. Горение ликвидировано на площади 250 кв. м. По предположениям очевидцев, пожар начался в павильоне игрушек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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