В Магнитогорске вспыхнул пожар на ярмарке

В Магнитогорске 25 декабря горела Центральная городская ярмарка (ЦГЯ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на Центральной городской ярмарке (ЦГЯ) в Магнитогорске по улице Грязнова. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что происходит горение отдельно стоящего торгового ряда — павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны», — рассказали в региональном МЧС.
Горение ликвидировано на площади 250 кв. м. По предположениям очевидцев, пожар начался в павильоне игрушек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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