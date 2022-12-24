В Магнитогорске вспыхнул пожар на ярмарке

25 декабря 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пожарные локализовали возгорание в кратчайшие сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске 25 декабря горела Центральная городская ярмарка (ЦГЯ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на Центральной городской ярмарке (ЦГЯ) в Магнитогорске по улице Грязнова. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что происходит горение отдельно стоящего торгового ряда — павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны», — рассказали в региональном МЧС. Площадь пожара составила 250 кв. м Фото: паблик «Черное и Белое Магнитогорск» ВКонтакте Горение ликвидировано на площади 250 кв. м. По предположениям очевидцев, пожар начался в павильоне игрушек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В Магнитогорске 25 декабря горела Центральная городская ярмарка (ЦГЯ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на Центральной городской ярмарке (ЦГЯ) в Магнитогорске по улице Грязнова. Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что происходит горение отдельно стоящего торгового ряда — павильонов. Пожарным в кратчайшие сроки удалось локализовать возгорание и пресечь распространение огня на соседние павильоны», — рассказали в региональном МЧС. Горение ликвидировано на площади 250 кв. м. По предположениям очевидцев, пожар начался в павильоне игрушек. По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.