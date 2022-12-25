25 декабря 2022
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Челябинский депутат Госдумы встал у истоков флота ДНР

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Владимир Павлов, сенатор. Челябинск, павлов владимир, портрет
По мнению Владимира Павлова, у ДНР должен быть свой флот Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов активно участвует в создании флота Донецкой народной республики. По словам парламентария, они оборудовали одно из суден всем необходимым.

«Уверен, что у Донецкой народной республики в составе России должен быть свой флот. И сейчас мы стоим у его истоков», — написал Павлов в своем telegram-канале.

Как отметил депутат, пристань в Мариуполе уже оборудована всем необходимым. В ней находится большое количество судов, специалистов. Павлов встретился с водолазами и передал им консервы.

Несколько дней назад депутат привез на фронт новогодние подарки, которые собрали для солдат жители Троицкого района. Через письма и посылки жители постарались по максимуму поддержать ребят на передовой. Каждый пожелал им победы, остаться в живых и вернуться домой к своим семьям.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов активно участвует в создании флота Донецкой народной республики. По словам парламентария, они оборудовали одно из суден всем необходимым. «Уверен, что у Донецкой народной республики в составе России должен быть свой флот. И сейчас мы стоим у его истоков», — написал Павлов в своем telegram-канале. Как отметил депутат, пристань в Мариуполе уже оборудована всем необходимым. В ней находится большое количество судов, специалистов. Павлов встретился с водолазами и передал им консервы. Несколько дней назад депутат привез на фронт новогодние подарки, которые собрали для солдат жители Троицкого района. Через письма и посылки жители постарались по максимуму поддержать ребят на передовой. Каждый пожелал им победы, остаться в живых и вернуться домой к своим семьям.
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Ссылки по теме
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