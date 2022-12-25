Челябинский депутат Госдумы встал у истоков флота ДНР

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов активно участвует в создании флота Донецкой народной республики. По словам парламентария, они оборудовали одно из суден всем необходимым.
«Уверен, что у Донецкой народной республики в составе России должен быть свой флот. И сейчас мы стоим у его истоков», — написал Павлов в своем telegram-канале.
Как отметил депутат, пристань в Мариуполе уже оборудована всем необходимым. В ней находится большое количество судов, специалистов. Павлов встретился с водолазами и передал им консервы.
Несколько дней назад депутат привез на фронт новогодние подарки, которые собрали для солдат жители Троицкого района. Через письма и посылки жители постарались по максимуму поддержать ребят на передовой. Каждый пожелал им победы, остаться в живых и вернуться домой к своим семьям.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.