Владимир Павлов привез на передовую очередную партию посылок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов доставил и передал посылки солдатам от жителей Троицкого района. Об этом сообщили в соцсетях.

«Посылки солдатам к празднику Новый год собирают жители Троицкого района от мала до велика, ученики младших классов пишут письма и поздравительные открытки, отправлено более шестисот штук. Трудовые коллективы всех отраслей нашего района, пенсионеры, ветераны, общественные организации все вносят свой вклад в дело приближения Победы», — рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница района Марина Андреева.

Автор сообщения добавила, что из небольшого поселка Дубровка был отправлен большой объем посылок. По данным Андреевой, весь груз уже доставлен.

«Идет огромная моральная поддержка наших ребят на передовой. Каждый желает солдатам победы, остаться в живых и вернуться домой к своим семьям», — пояснила Андреева.

Это не первая поездка Павлова в Донбасс. Ранее парламентарий посетил госпиталь для военнослужащих в ДНР. Осенью депутат отправился в Мариуполь на автомобиле. За сутки он сумел лично доставить груз бойцам.