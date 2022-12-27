Global Times: США используют против России афганскую стратегию

27 декабря 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ и накачивание Киева оружием повторяют афганскую стратегию США, пишет Global Times Фото: Официальный сайт президента Украины США, применив санкции против России и накачивание Украины оружием, полностью повторяют свою афганскую стратегию и используют ее против РФ. Об этом сообщает газета Global Times. «Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Афганистана», — пишет газета . В материале подчеркивается, что стратегия США состоит в попытке изолировать Россию санкциями, одновременно с этим накачав Украину вооружением. Украинские власти являются для США марионетками, на которых тратиться огромное количество средств. Что касается санкций против РФ, то они оказали влияние лишь на экономическое ослабление европейских союзников Вашингтона, заключил автор. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал вероятность того, что США может лишить своей поддержки Украину в 2023 году. Появляются мнения, что Вашингтон поставляет Украине оружие с целью ослабления России и Европы, передает RT. Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что США превратили украинский народ в пушечное мясо для реализации собственных амбиций, сообщает «Национальная служба новостей».

США, применив санкции против России и накачивание Украины оружием, полностью повторяют свою афганскую стратегию и используют ее против РФ. Об этом сообщает газета Global Times. «Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Афганистана», — пишет газета. В материале подчеркивается, что стратегия США состоит в попытке изолировать Россию санкциями, одновременно с этим накачав Украину вооружением. Украинские власти являются для США марионетками, на которых тратиться огромное количество средств. Что касается санкций против РФ, то они оказали влияние лишь на экономическое ослабление европейских союзников Вашингтона, заключил автор. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал вероятность того, что США может лишить своей поддержки Украину в 2023 году. Появляются мнения, что Вашингтон поставляет Украине оружие с целью ослабления России и Европы, передает RT. Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что США превратили украинский народ в пушечное мясо для реализации собственных амбиций, сообщает «Национальная служба новостей».