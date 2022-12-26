«Уралвагонзавод» выпустил легендарные минометы для армии РФ

Работники УВЗ выпустили новую партию минометов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в состав предприятия «Уралвагонзавод») поставил для Минобороны РФ новые минометы 2Б11, которые зарекомендовали себя как безотказное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«ЦНИИ „Буревестник“ благодаря ударному труду коллектива выполнил Гособоронзаказ и досрочно отгрузил Министерству обороны РФ большую партию минометов 2Б24 калибра 82 миллиметров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Уралвагонзавода».

Директор по особым поручениям предприятия Игорь Мешков отметил, что минометы входят в число лучшего оружия в мире и необходимы бойцам, участвующим в спецоперации. Минометы известны благодаря упрощенной конструкции, позволяющей солдатам не беспокоиться о надежности техники. Кроме этого, как отметили в пресс-службе, минометы легко перебрасывать на другие точки ввиду их мобильности. Оружие позволяет вести точную и эффективную стрелльбу по позициям противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля — после усиления восьмилетних обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин уточнял, что демилитаризация и денацификация Украины необходима для спасения жизней мирного населения.

Фото: «Уралвагонзавод»