Алексей Текслер вошел в первую группу Национального рейтинга губернаторов

Текслер оказался в одной группе с Собяниным, Миннихановым и Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Текслер вошел в первую, наиболее эффективную группу Национального рейтинга губернаторов — рейтинга глав субъектов Российской.Федерации по результатам их работы. Об этом пишет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», проводивший исследование.

«Алексей Текслер вошел в первую группу глав субъектов и занял в ней место ровно посередине — 13-е среди 25 наиболее эффективных руководителей. Исследование проводилось в рамках проекта „Национальный рейтинг“ по итогам деятельности за 2022 год, глав оценивал максимально широкий круг экспертов», — сообщили авторы рейтинга.

Для Текслера это заметное движение наверх: в прошлом году, по результатам того же рейтинга, он занимал 32 место, находясь во второй группе — госуправленцев с меньшей эффективностью. Всего в рейтинге три группы. В первой группе лидирующие места (с 1 по 3) занимают главы Москвы, Татарстана и Чеченской Республики (Сергей Собянин, Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров).

Непосредственными соседями Текслера в рейтинге являются глава Омской области Александр Бурков (12 место) и Нижегородской области Глеб Никитин (14 место). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занимает 9 место в той же группе.