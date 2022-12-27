«Коммерсант»: Единороссы проведут праздники в заботе об участниках СВО

Участники СВО и их семьи получат помощь от депутатов «Единой России» по случаю Нового года

28 декабря 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Политиков РФ призвали уделить особое внимание семьям участников СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутатам Госдумы партии «Единая Россия» направлены рекомендации по работе с избирателями до и во время новогодних каникул. Политиков призвали заняться созданием атмосферы праздника для участников специальной военной операции (СВО), а также их семей. В этом году поддержка военнослужащих — особый пункт в рекомендациях по работе с людьми. Об этом говорится в документе с методическими указаниями для депутатов. «Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, — пункт, который в этом году постоянно присутствует в „методичках“: на этот раз депутатам предложено сосредоточиться „на создании атмосферы праздника“ для детей бойцов и детей, эвакуированных из новых регионов», — заявлено в документе с рекомендациями по работе с избирателями, содержание которого передает « Коммерсант ». Политикам советуют заниматься организацией новогодних праздников, написанием открыток. Кроме того, одна из задач для депутатов на праздники — агитация в пользу здорового образа жизни. Подчеркивается, что особое внимание стоит уделить детям бойцов, участвующих в СВО. Также политикам рекомендуется решать проблемы семей военных в целом. Наконец, депутатам «Единой России» поручено информировать людей об изменениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с Нового года. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Целью СВО, по заявлению президента, является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее RT назвал девять регионов, которые вошли в топ рейтинга по итогам депутатского мониторинга помощи мобилизованным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутатам Госдумы партии «Единая Россия» направлены рекомендации по работе с избирателями до и во время новогодних каникул. Политиков призвали заняться созданием атмосферы праздника для участников специальной военной операции (СВО), а также их семей. В этом году поддержка военнослужащих — особый пункт в рекомендациях по работе с людьми. Об этом говорится в документе с методическими указаниями для депутатов. «Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, — пункт, который в этом году постоянно присутствует в „методичках“: на этот раз депутатам предложено сосредоточиться „на создании атмосферы праздника“ для детей бойцов и детей, эвакуированных из новых регионов», — заявлено в документе с рекомендациями по работе с избирателями, содержание которого передает «Коммерсант». Политикам советуют заниматься организацией новогодних праздников, написанием открыток. Кроме того, одна из задач для депутатов на праздники — агитация в пользу здорового образа жизни. Подчеркивается, что особое внимание стоит уделить детям бойцов, участвующих в СВО. Также политикам рекомендуется решать проблемы семей военных в целом. Наконец, депутатам «Единой России» поручено информировать людей об изменениях в законодательстве РФ, которые вступят в силу с Нового года. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Целью СВО, по заявлению президента, является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее RT назвал девять регионов, которые вошли в топ рейтинга по итогам депутатского мониторинга помощи мобилизованным.