27 декабря 2022

Челябинский транспорт поменяет график работы в Новый год

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Последствие снегопада. Челябинск, троллейбус, проспект ленина, городской транспорт, автотранспорт
31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по режиму выходного дня Фото:

Общественный транспорт в Челябинске в Новый год изменит свое расписание. Об этом в пресс-службе управления транспорта сообщили telegram-каналу «Челябинск, который смог».

«Если в обычные дни автобус нужно ждать 10 минут, то 31 декабря после 20:00 автобусы увеличат интервал и начнутся небольшие сокращения», — подчеркнули в управлении.

В ведомстве добавили, что 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по режиму выходного дня. Однако вечерние интервалы будут немного увеличены.

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Общественный транспорт в Челябинске в Новый год изменит свое расписание. Об этом в пресс-службе управления транспорта сообщили telegram-каналу «Челябинск, который смог». «Если в обычные дни автобус нужно ждать 10 минут, то 31 декабря после 20:00 автобусы увеличат интервал и начнутся небольшие сокращения», — подчеркнули в управлении. В ведомстве добавили, что 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по режиму выходного дня. Однако вечерние интервалы будут немного увеличены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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