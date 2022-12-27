Челябинский транспорт поменяет график работы в Новый год

31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по режиму выходного дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественный транспорт в Челябинске в Новый год изменит свое расписание. Об этом в пресс-службе управления транспорта сообщили telegram-каналу «Челябинск, который смог».

«Если в обычные дни автобус нужно ждать 10 минут, то 31 декабря после 20:00 автобусы увеличат интервал и начнутся небольшие сокращения», — подчеркнули в управлении.

В ведомстве добавили, что 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по режиму выходного дня. Однако вечерние интервалы будут немного увеличены.