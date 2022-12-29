Рабочие жалуются, что их семьи остались без новогоднего праздника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрию Копейска (город-спутник Челябинска) подрядчик обвинил в обмане, поскольку администрация не заплатила фирме за строительство ледового городка. В мэрии URA.RU сообщили, что подрядчик не до конца выполнил свои обязательства и допустил отклонения от первоначального проекта.

«Администрация Копейска „кидает“ работяг и их подрядчика, не выплатив им ни копейки за строительство главного ледового городка. Его 26 декабря мэрия торжественно сдала городу, все жители остались довольны. А люди, которые принимали участие в строительстве городка, и их дети, остаются без настроения и праздника», — написали рабочие в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКотнтакте».

Как сообщила URA.RU начальник управления благоустройства Ольга Кривопускова, приемка работ на данный момент не осуществлена. По ее словам имеются колоссальные отступления от проекта во внешнем виде большинства горок.

«Обычно мы не показываем проблемы взаимодействия с подрядчиками, но в связи с огромным количеством жалоб жителей делаем исключение. Ступени почти каждой из горок также не соответствуют контракту: они разной высоты, имеют скругления и сломы, деревянное покрытие отсутствует», — заявила Кривопускова.

В мэрии добавили, что контракт на строительство ледового городка в центре Копейска и восьми поселках округа был заключен в декабре. Сроки на его исполнение были сжатые, но при этом подрядчик приступил к исполнению контракта без промедления.

По мнению представителей мэрии, ступени горки по улице Зеленая, 12, очень травмоопасны Фото: управление благоустройства КГО

Подрядчик создавал и другие опасные конструкции, например, горки, не относящиеся к ледовому городку Фото: управление благоустройства КГО