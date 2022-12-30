Чиновники свердловского минздрава потратят миллионы на современное оборудование

Минздрав Свердловской области потратит 13,2 млн рублей на закупку офтальмологического оборудования

Свердловский минздрав закупит офтальмологическое оборудование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский минздрав в 2023 году выделит деньги на закупку офтальмологического оборудования. Речь идет о сумме 13,2 млн рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ведомстве.

«В рамках реализации региональной программы „Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области“ в 2023 году запланировано приобретение 16 единиц тонометров офтальмологических для 13 государственных учреждений региона. Для этих целей будет выделено 13,2 млн. рублей», — сказано в ответе на запрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в государственных больницах Свердловской области дефицит офтальмологов. Врачи отказываются работать на устаревшем оборудовании и уходят в частные клиники. Медики жалуются, что оборудование, на котором им приходиться принимать пациентов, аж 80-х годов выпуска.