Чиновники свердловского минздрава потратят миллионы на современное оборудование

Минздрав Свердловской области потратит 13,2 млн рублей на закупку офтальмологического оборудования
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Свердловский минздрав закупит офтальмологическое оборудование Фото:

Свердловский минздрав в 2023 году выделит деньги на закупку офтальмологического оборудования. Речь идет о сумме 13,2 млн рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ведомстве.

«В рамках реализации региональной программы „Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области“ в 2023 году запланировано приобретение 16 единиц тонометров офтальмологических для 13 государственных учреждений региона. Для этих целей будет выделено 13,2 млн. рублей», — сказано в ответе на запрос журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в государственных больницах Свердловской области дефицит офтальмологов. Врачи отказываются работать на устаревшем оборудовании и уходят в частные клиники. Медики жалуются, что оборудование, на котором им приходиться принимать пациентов, аж 80-х годов выпуска.

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Свердловский минздрав в 2023 году выделит деньги на закупку офтальмологического оборудования. Речь идет о сумме 13,2 млн рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в ведомстве. «В рамках реализации региональной программы „Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области“ в 2023 году запланировано приобретение 16 единиц тонометров офтальмологических для 13 государственных учреждений региона. Для этих целей будет выделено 13,2 млн. рублей», — сказано в ответе на запрос журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в государственных больницах Свердловской области дефицит офтальмологов. Врачи отказываются работать на устаревшем оборудовании и уходят в частные клиники. Медики жалуются, что оборудование, на котором им приходиться принимать пациентов, аж 80-х годов выпуска.
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