Татьяна Мерзлякова поздравила военкома Аксенова с завершением призыва в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поздравила военного комиссара Юрия Аксенова, которого назначили на должность 14 ноября, с завершением призывной комиссии в регионе. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она написала, что план выполнен.

«Посетила наш военкомат, поздравила Юрия Аксенова и всех военкомов с завершением призывной комиссии. План призыва выполнен. Военкомы знают, какое это важное событие», — написала Татьяна Мерзлякова.

Как написала омбудсмен, призыв проходил в необычных условиях. «Оставалось много вопросов по мобилизации, население относилось осторожно, думали, а вдруг [призывников] сразу отправят в зону СВО», — объяснила она. Но Мерзлякова уверяет, что волноваться не о чем. «Все позади, теперь мы будем ждать писем от парней», — дополнила она.

По мнению омбудсмена, солдаты снова стали писать письма домой. «Письма снова вошли в моду. Пишите, ребята, звоните, дома рады каждой строчке и звонку», — резюмировала Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что военный призыв в Свердловской области начался 1 ноября. Первый эшелон призывников, состоящий из 150 человек, отправили на Дальний Восток. Закончится призыв — 31 декабря.