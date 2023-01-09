Занятия в школах Челябинска отменили из-за морозов

Морозы продержатся в регионе еще сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьные занятия в Челябинске 10 января отменены из-за холодов. Такое решение принял городской комитет по делам образования.

«Уважаемые челябинцы! Сегодня, 10 января, комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Занятия в школах Челябинске уже отменялись накануне, 9 января. В ночь на 10 января синоптики прогнозируют температуру -30…-35, в горах и низинах до -40 градусов. При этом порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Днем потеплеет до -20…-25.

Ранее об отмене занятий сообщали Снежинск, Трехгорный, Еткульский и Нагайбакский районы. Там продлили каникулы у школьников еще на два дня, 9 и 10 января.