Челябинские росгвардейцы нашли и уничтожили украинский схрон оружия в Запорожье. Фото

10 января 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Опасное вооружение могло быть использовано врагом против местного населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецподразделений Росгвардии по Челябинской области, находящиеся в настоящий момент в зоне спецоперации, нашли и уничтожили украинский схрон вооружения в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населенных пунктов в Бердянском районе. Находками являются две мины МОН-50, ПТУР „Метис“ с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что все содержимое тайника могло нести опасность для местных жителей. Оно было перемещено на спецплощадку, где его уничтожили накладным зарядом. В тайнике нашли две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Бойцы спецподразделений Росгвардии по Челябинской области, находящиеся в настоящий момент в зоне спецоперации, нашли и уничтожили украинский схрон вооружения в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населенных пунктов в Бердянском районе. Находками являются две мины МОН-50, ПТУР „Метис“ с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что все содержимое тайника могло нести опасность для местных жителей. Оно было перемещено на спецплощадку, где его уничтожили накладным зарядом.