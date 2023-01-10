Бойцы спецподразделений Росгвардии по Челябинской области, находящиеся в настоящий момент в зоне спецоперации, нашли и уничтожили украинский схрон вооружения в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населенных пунктов в Бердянском районе. Находками являются две мины МОН-50, ПТУР „Метис“ с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.
В ведомстве отметили, что все содержимое тайника могло нести опасность для местных жителей. Оно было перемещено на спецплощадку, где его уничтожили накладным зарядом.
В тайнике нашли две мины МОН-50, ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области
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Бойцы спецподразделений Росгвардии по Челябинской области, находящиеся в настоящий момент в зоне спецоперации, нашли и уничтожили украинский схрон вооружения в Запорожской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Схрон был найден при обследовании нежилых строений на окраине одного из населенных пунктов в Бердянском районе. Находками являются две мины МОН-50, ПТУР „Метис“ с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что все содержимое тайника могло нести опасность для местных жителей. Оно было перемещено на спецплощадку, где его уничтожили накладным зарядом.