Путин похвалил Хинштейна за предостережения курским волонтерам

Президент России Владимир Путин поддержал предостережения врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который призвал волонтеров воздержаться от поездок в приграничные районы региона. Об этом стало известно во время встречи главы государства с волонтерами в Курской области.
«Александр Евсеевич, вы правильно делаете, что сдерживаете ребят», — обратился Путин к врио губернатора. В ходе встречи один из волонтеров рассказал, что его команда помогает в пунктах временного размещения и приграничных госпиталях. Однако, по его словам, Хинштейн регулярно предупреждает их об опасности таких поездок.
Александр Хинштейн объяснил, что нахождение в приграничных районах сейчас сопряжено с серьезными рисками. По его словам, территория частично заминирована, а также регулярно подвергается обстрелам. Врио губернатора отметил, что для семей волонтеров, пострадавших при исполнении обязанностей, предусмотрены региональные меры поддержки. Президент России обратил внимание на важность поддержки семей волонтеров и заверил, что в случае необходимости федеральный центр готов подключиться к оказанию помощи.
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