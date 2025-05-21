Путин: ВСУ пытаются снова зайти в Курскую область

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Путин рассказал, что ВСУ пытаются зайти в Курскую область
Путин рассказал, что ВСУ пытаются зайти в Курскую область Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки продвигаться в направлении российской границы у Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«Да. [ВСУ] пытаются двигаться в сторону границы», — отметил Путин, во время беседы с волонтерами в Курской области. Информацию об этом опубликовал сайт Кремля.

Один из представителей добровольческих организаций рассказал президенту о происходящем на направлении Шостка — Глухово, а также о прикрытии района Крупец — Рыльск. По его словам, расчет получил информацию о скоплении у границы до ста бойцов противника и применении ракетного комплекса «Искандер».

Утром 20 мая российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. ВС РФ уничтожили отряд украинских военных из 12 человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки продвигаться в направлении российской границы у Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «Да. [ВСУ] пытаются двигаться в сторону границы», — отметил Путин, во время беседы с волонтерами в Курской области. Информацию об этом опубликовал сайт Кремля. Один из представителей добровольческих организаций рассказал президенту о происходящем на направлении Шостка — Глухово, а также о прикрытии района Крупец — Рыльск. По его словам, расчет получил информацию о скоплении у границы до ста бойцов противника и применении ракетного комплекса «Искандер». Утром 20 мая российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. ВС РФ уничтожили отряд украинских военных из 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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