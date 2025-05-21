Путин: ВСУ пытаются снова зайти в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают предпринимать попытки продвигаться в направлении российской границы у Курской области. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Да. [ВСУ] пытаются двигаться в сторону границы», — отметил Путин, во время беседы с волонтерами в Курской области. Информацию об этом опубликовал сайт Кремля.
Один из представителей добровольческих организаций рассказал президенту о происходящем на направлении Шостка — Глухово, а также о прикрытии района Крупец — Рыльск. По его словам, расчет получил информацию о скоплении у границы до ста бойцов противника и применении ракетного комплекса «Искандер».
Утром 20 мая российские военные предотвратили новую попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. ВС РФ уничтожили отряд украинских военных из 12 человек.
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