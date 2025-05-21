Путину пожаловались на нехватку средств в Курской области

Волонтеры пожаловались Путину на рост цен расходных материалов в Курской области
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Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область
Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область Фото:

В условиях текущей экономической ситуации волонтерские организации сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых материалов для своей деятельности. Об этом сообщил один из волонтеров в ходе визита президента России Владимира Путина в Курскую область.

«Конечно же, не хватает материала. Есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но не хватает средств», — поделился своими наблюдениями волонтер. Встреча опубликована на сайте Кремля. Особенно остро ощущается увеличение стоимости расходных материалов. Волонтер отметил: «Если рулон марли стоил, когда мы начинали работать, девять тысяч рублей в Иваново, то на сегодняшний день он стоит порядка 17 тысяч рублей, практически в два раза рост стоимости».

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.

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В условиях текущей экономической ситуации волонтерские организации сталкиваются с серьезными трудностями при закупке необходимых материалов для своей деятельности. Об этом сообщил один из волонтеров в ходе визита президента России Владимира Путина в Курскую область. «Конечно же, не хватает материала. Есть желание, есть люди, которые готовы помочь. Но не хватает средств», — поделился своими наблюдениями волонтер. Встреча опубликована на сайте Кремля. Особенно остро ощущается увеличение стоимости расходных материалов. Волонтер отметил: «Если рулон марли стоил, когда мы начинали работать, девять тысяч рублей в Иваново, то на сегодняшний день он стоит порядка 17 тысяч рублей, практически в два раза рост стоимости». Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с рабочим визитом Курскую область. В рамках визита глава государства провел встречу с представителями добровольческих объединений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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